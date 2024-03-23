На конкурс региональной журналистики имени Бориса Максудова подали 200 заявок

Конкурс-премию учредили в память о военкоре корреспондент телеканала «Россия-24» Борисе Максудове, который погиб в ноябре прошлого года в результате атаки беспилотника. В числе участников — представители ведущих СМИ из 33 регионов РФ.

Прием работ завершится 31 марта. Об этом сообщили в Союзе журналистов Кубани. Отмечается, что большую часть заявок прислали представители печатных СМИ.

«Очень ждем работ от телевизионщиков, радийщиков и фотокоров. Наш конкурс поддерживает департамент информационной политики края. Мы уверены, что сможем обеспечить солидный призовой фонд», — сказала председатель СЖ Кубани Диана Горбань.

Объединенное жюри конкурса возглавляет заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Бекасов. Итоги конкурса и подведут на Форуме кубанской журналистики в Сочи, который пройдет с 1 по 4 мая.

Темы конкурса: СВО, жизнь регионов в условиях СВО, развитие новых территорий, их восстановление, создание условий для мирной жизни, а также волонтерское движение, помощь фронту и тылу. Подробности конкурса можно узнать по ссылке, сообщает пресс-служба СЖ Кубани.

Максудов работал в Сочи и Краснодаре. В 2007 году возглавил корпункт «Нового Телевидения Кубани» в Сочи, спустя два года переехал в Краснодар, где стал освещать деятельность губернатора Александра Ткачева в составе губернаторского пула.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», военкор Борис Максудов погиб в результате ранения при атаке беспилотника.

Каким Кубань помнит Бориса Максудова, читайте в нашем материале.