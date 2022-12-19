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На компенсацию по инвествычетам Краснодарский край получит более 378 млн рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kompensatsiyu-po-investvychetam-krasnodarskij-kraj-poluchit-bolee-378-mln-rublej
На компенсацию по инвествычетам Краснодарский край получит более 378 млн рублей
Михаил Мишустин. Фото пресс-службы президента РФ

Правительство России направит средства на компенсацию выпадающих доходов от применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Краснодарский край получит 378 млн 433 тыс. рублей. Всего на компенсацию субъектам страны выделят почти 3 млрд рублей. Ее получат 19 регионов, на территории которых бизнес пользуется инвестиционным налоговым вычетом.

«Благодаря такой поддержке регионы смогут активнее работать с бизнесом, а предприниматели — уменьшить выплаты по налогу на прибыль в региональный бюджет, тем самым снизить стоимость своего проекта, освободить часть ресурсов на его дальнейшее развитие либо запуск новых перспективных идей», — сообщил Михаил Мишустин.

За каждую кампанию предоставления бизнесу возможности налогового вычета регионы могут получать до 200 млн рублей. Компенсация выплачивается в том случае, если организации не связаны с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами и страховой деятельностью, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Читайте также: в Краснодарском крае реализуют более 480 крупных инвестпроектов.

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