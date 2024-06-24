На Кипарисовом озере под Анапой запретили плавать на личных сапбордах

Доску можно взять в аренду на 30 минут и более.

На Кипарисовом озере под Анапой запретили кататься на собственных плавательных средствах, в том числе на популярных сапбордах.

«Пляжная территория ограждена буями, где люди купаются. Для безопасности действует технический выход», ― рассказывает администратор эко-парка «Долина Сукко» Игорь Годов.

По словам Игоря Годова, люди со своими сапами выходят в озеро не в специальном месте и могут травмировать плавцов возле берега. Администрация пляжа в этих случаях не сможет обеспечить полную безопасность. Отдыхающим могут разрешить кататься на своем плавсредстве, если заранее согласовать. Администрация проверяет человека на трезвое состояние и умение плавать, но лучше взять местные доски напрокат. Такая услуга обойдется в 600 рублей за 30 минут. Перед выходом в озеро спасатели обязательно надевают жилеты и объясняют правила поведения, самостоятельные бордеры этого не будут знать.

Среди запретов ― не забираться на уникальные деревья и не хвататься за ветки растений. Каждому дереву около 100 лет и привезли их прямиком из Канады.

«Это визитная карточка Анапы ― 32 болотных кипариса. Они занесены в Красную книгу и огорожены вокруг буйками. Если подойти ближе, то можно повредить корни. Не все туристы отнеслись к такой мере с пониманием», ― сообщает специальный корреспондент Яна Анненкова.

Кипарисовое озеро ― уникальная ароматерапевтическая здравница на свежем воздухе. Благодаря кипарисам и можжевеловым лесам воздух пропитан целебными эфирными маслами. Ежедневно сюда приезжают сотни человек и все довольны, несмотря на то, что большинство услуг ― платные.

Времена, когда на территорию парка можно было попасть на собственном автомобиле бесплатно, прошли. Проехать сюда можно за 600 рублей. Или идти пешком 2 км. Еще множество здешних развлечений скажутся на кошельке, но останутся в памяти. Главное ― следовать всем правилам.

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