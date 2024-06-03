Криптомерия погибала: в Сочи вырубили уникальное вечнозеленое 70-летнее дерево

В Сочи на верхней приморской набережной вырубили уникальное дерево — криптомерию японскую, которой было 70 лет. Она была достопримечательностью исторического центра города.

В администрации города-курорта объяснили, почему пришлось вырубить вечнозеленое дерево. Несмотря на внешний вид, внутри криптомерии шел необратимый процесс увядания, что делало ствол хрупким и аварийно-опасным. Признаки усыхания растения заметили еще в прошлом году, однако даже при должном уходе его не удалось восстановить.

По информации дендрологов, это произошло из-за возраста, переуплотнения почвы и постоянных механических повреждений — детские игры, памятные фото на ветвях.

При этом в администрацию Центрального района обращались родители, которые высказывали опасения насчет безопасности дерева, поскольку на него часто забирались дети.

Специалисты осмотрели растение и в итоге зафиксировали его нежизнеспособность. Было решено его вырубить.

На месте вырубленного дерева пообещали высадить новые экзотические зеленые насаждения, в том числе криптомерии, пишет газета «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

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