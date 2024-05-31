Новый поезд между Сочи и Анапой начнет ходить с 3 июня

Поезд дальнего следования свяжет два популярных курорта Черноморского побережья в Краснодарском крае.

Уже с 3 июня между Анапой и Адлером начнет курсировать новый поезд № 401/402. Состав сформируют из купейных и плацкартных вагонов с кондиционерами и биотуалетами.

Из Анапы поезд будет отправляться в 0:05 и прибывать в Адлер в 12:34. Из Адлера состав будет выходить в 16:52 и прибывать в Анапу в 7:25. В пути он будет делать остановки в Тимашевске, Краснодаре, Горячем Ключе, Туапсе, Лазаревском, Лоо и Хосте.

Сезонный поезд будет курсировать между Сочи и Анапой до 5 декабря через день, сообщает пресс-служба СКЖД.

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