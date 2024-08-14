На кидающуюся кирпичами соседку-колдунью жалуются жильцы дома в Краснодаре

В Краснодаре жители дома на улице 40-летия Победы жалуются на соседку, которая считает себя колдуньей. По их словам, Ирина — так ее зовут — якобы проводит магические ритуалы, разбирает свою квартиру по кирпичам и бросает их в соседей, а также бегает обнаженной по подъезду.

«Голая скачет по подъезду. Все это наблюдаем в замочную скважину. А из квартиры выйти страшно, да и жить в принципе рядом с ней страшно, потому что она постоянно говорит, что все взорвет», — делится жительница дома Екатерина.

Член совета дома Елена Ботагова решила капитально отремонтировать дом и наняла для покраски фасада специалистов. Однако те отказались от работы, встретившись с Ириной.

«Она угрожает им перерезать провода, тросы. Спускается, говорит, что расправится с ними», — рассказала она.

В начале лета колдунья устроила ремонт в своей квартире, работы еще идут. Однако теперь ремонт нужен и соседям Ирины сверху — у них начала обваливаться стена.

«Первые отверстия в полу начали появляться 18 июня: одно в туалете, второе — рядом с кухней. Через него даже видно все, что происходит внизу», — сообщает корреспондент «Кубань 24» Максим Шабалда.

Как сообщили в администрации Краснодара, в квартире женщины кроме нее прописаны еще двое мужчин и один несовершеннолетний ребенок. А соседи женщины рассказали, что ее квартира находится в муниципальной собственности и переделывать ее нельзя. Кроме того, по словам жильцов дома, Ирина психически не здорова, и два года назад ее забирали в спецучреждение за избиение пожилой соседки.

«Она схватила меня сзади, била меня в комнате ногами, руками. Я ничего не могла сделать. Она мне волосы вырвала», — вспоминает соседка Ирины — Галина Клименко.

Психолог Евгений Ткаченко рассказал, что люди с психическими отклонениями не всегда могут адекватно оценивать свое поведения и все происходящее.

«Может утрачиваться ясность сознания на период перевозбуждения, может выключаться память, утрачиваться способность осознавать происходящее, оценивать последствия такого поведения. Такой человек опасен для общества», — добавляет он.

Со своей проблемой жильцы обратились в полицию. Идет проверка, по результатам которой установят, понесет ли женщина наказание или ее направят на лечение в специализированную больницу. Кроме того, к Ирине выехали специалисты управления по жилищным вопросам, сейчас они пытаются попасть в квартиру.

«Единственное, что администрация сможет сделать в случае, если она [женщина — ред.] будет портить свое помещение, имущество, — проявить активную позицию и выехать на место, составить соответствующий акт. Также может предложить ей [женщине — ред.] иное помещение, например, меньшего размера», — говорит юрист Александр Кугушевр.

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