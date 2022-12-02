На Керченской переправе возобновили работу двух паромов
Общество
02.12.2022 14:05
Работу Керченской паромной переправы, приостановленную из-за сильного ветра, возобновили. Об этом сообщили 2 декабря в 13:58.
В настоящее время на переправе работают два парома «Лаврентий» и «Мария», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным Минтранса РФ, на 2 декабря через Керченский пролив в обе стороны перевезли уже 40 тыс. 93 пассажира, 26 тыс. 867 автомобилей и 3 тыс. 119 вагонов.
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