На Керченской переправе возобновили работу двух паромов

Работу Керченской паромной переправы, приостановленную из-за сильного ветра, возобновили. Об этом сообщили 2 декабря в 13:58.

В настоящее время на переправе работают два парома «Лаврентий» и «Мария», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным Минтранса РФ, на 2 декабря через Керченский пролив в обе стороны перевезли уже 40 тыс. 93 пассажира, 26 тыс. 867 автомобилей и 3 тыс. 119 вагонов.