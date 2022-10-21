На Керченской переправе возобновили движение паромов

Фото mintrans.gov.ru

Судоходство на Керченской паромной переправе приостановили из-за непогоды днем 20 октября. В 9:45 21 октября движение паромов возобновили.

Сообщается, что улучшение погоды позволило автомобильно-пассажирским паромам «Керченский-2» и «Лаврентий» выйти из терминала «Порт Крым». Из терминала «Порт Кавказ» в это же время им навстречу выдвинулся автомобильно-пассажирский паром «Мария».

В настоящее время на Керченской переправе работают пять автомобильно-пассажирских паромов, сообщает пресс-служба Минтранса РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение паромов на Керченской переправе временно прекратилось с 15:25 20 октября из-за неблагоприятных погодных условий.