Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

На Керченской переправе из-за непогоды приостановили движение паромов

Общество
20.10.2022 18:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kerchenskoj-pereprave-iz-za-nepogody-priostanovili-dvizhenie-paromov
На Керченской переправе из-за непогоды приостановили движение паромов
На Керченской переправе из-за непогоды приостановили движение паромов

Судоходство на Керченской паромной переправе временно остановили с 15:25 20 октября. Причиной стало ухудшение погоды.

По прогнозу Росгидромета, неблагоприятные погодные условия в районе южного устья Керченского пролива сохранятся ночью и в первой половине дня 21 октября. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер 12-17 м/с с порывами до 22 м/с и временами дождь. Высота волн составит 1,3-1,5 м.

В зоне переправы продолжит действовать штормовое предупреждение № 14 с приостановкой судоходства в проливе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Минтрансе напомнили, что добраться с материка в Крым и обратно можно по суше. Путь через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой займет порядка семи часов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
В Краснодарском крае с 2017 года число миллиардеров выросло более чем в пять раз
В Краснодарском крае с 2017 года число миллиардеров выросло более чем в пять раз
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодарском крае приставы арестовали частный самолет стоимостью 40 млн рублей
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. В Краснодаре будут судить психически нездорового мужчину за жестокое убийство 71-летней пенсионерки
  5. На Крымском мосту начали демонтаж поврежденных пролетов
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях