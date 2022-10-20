На Керченской переправе из-за непогоды приостановили движение паромов

На Керченской переправе из-за непогоды приостановили движение паромов

Судоходство на Керченской паромной переправе временно остановили с 15:25 20 октября. Причиной стало ухудшение погоды.

По прогнозу Росгидромета, неблагоприятные погодные условия в районе южного устья Керченского пролива сохранятся ночью и в первой половине дня 21 октября. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер 12-17 м/с с порывами до 22 м/с и временами дождь. Высота волн составит 1,3-1,5 м.

В зоне переправы продолжит действовать штормовое предупреждение № 14 с приостановкой судоходства в проливе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Минтрансе напомнили, что добраться с материка в Крым и обратно можно по суше. Путь через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой займет порядка семи часов.