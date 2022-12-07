На Керченской переправе в январе планируют запустить новый паром

В настоящее время на Керченской переправе работают четыре автомобильных парома, автомобильно-железнодорожный и железнодорожный.

О планах запустить еще одно судно 7 декабря рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания с зампредом Правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

Аксенов сообщил, что новый паром поставят на линию в январе. По словам главы Крыма, очередь большегрузов на переправе сокращается. Также он отчитался о ремонте Крымского моста.

«В настоящее время организована поставка и сборка пролетных строений на стапельные площадки. Из 1 тыс. 200 т поставлено 648, собрано порядка 15% от общего объема. Одновременно идет демонтаж пролетов, снятие асфальтобетонного покрытия. Основные работы, которые позволят открыть рабочее движение, планируется завершить в марте 2023 года», — написал Аксенов в Telegram.

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