На Керченской переправе приостановили работу паромов из-за сильного ветра

Движение паромов через Керченский пролив временно приостановили утром 21 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями.

По информации Керченского морского порта, в настоящее время ветер усилился до 22 м/с.

«Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

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