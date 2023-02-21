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На Керченской переправе приостановили работу паромов из-за сильного ветра

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kerchenskoj-pereprave-priostanovili-rabotu-paromov-iz-za-silnogo-vetra
На Керченской переправе приостановили работу паромов из-за сильного ветра
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Движение паромов через Керченский пролив временно приостановили утром 21 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями.

По информации Керченского морского порта, в настоящее время ветер усилился до 22 м/с.

«Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

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