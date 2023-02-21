На Керченской переправе приостановили работу паромов из-за сильного ветра
Происшествия
21.02.2023 07:11
Движение паромов через Керченский пролив временно приостановили утром 21 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями.
По информации Керченского морского порта, в настоящее время ветер усилился до 22 м/с.
«Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
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