На Керченской переправе приостановили движение паромов из-за ураганного ветра

Фото пресс-службы администрации Сочи

Вечером 17 ноября ветер в Керченском проливе усилился до 17-18 м/с с порывами до 20 м/с.

В связи с непогодой движение паромов между Краснодарским краем и Крымом временно приостановили. Автомобили на накопительных площадках в Краснодарском крае отсутствуют, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

При возникновении ЧС необходимо звонить на номера: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Керченском проливе 17 ноября объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По прогнозу ФГБУ «Крымский УГМС», днем и вечером 17 ноября в проливе ожидалось усиление южного ветра 23–28 м/с. Высота волн 30–40 дм. Штормовое предупреждение сохранится в течение ночи 18 ноября.