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На Керченской переправе перевели работу всех паромов на короткую линию

Общество
18.10.2022 16:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kerchenskoj-pereprave-pereveli-rabotu-vseh-paromov-na-korotkuyu-liniyu
На Керченской переправе перевели работу всех паромов на короткую линию
На Керченской переправе перевели работу всех паромов на короткую линию

На южной стороне Керченского пролива 18 октября установилась благоприятная погода. Это позволило снова перевести автомобильно-железнодорожные паромы «Мария» и «Лаврентий» на короткую линию переправы.

Короткая линия соединяет терминал керченского порта и портом Кавказ в самом узком участке пролива.

Паром «Лаврентий» с утра доставил партию автомобилей и пассажиров из «дальнего» крымского терминала «Рыбный порт» в порт Кавказ. В настоящее время он курсирует между берегами пролива по короткой морской линии. Паром «Мария» также перешел на работу по узкому участку, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

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