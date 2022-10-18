На Керченской переправе перевели работу всех паромов на короткую линию

На Керченской переправе перевели работу всех паромов на короткую линию

На южной стороне Керченского пролива 18 октября установилась благоприятная погода. Это позволило снова перевести автомобильно-железнодорожные паромы «Мария» и «Лаврентий» на короткую линию переправы.

Короткая линия соединяет терминал керченского порта и портом Кавказ в самом узком участке пролива.

Паром «Лаврентий» с утра доставил партию автомобилей и пассажиров из «дальнего» крымского терминала «Рыбный порт» в порт Кавказ. В настоящее время он курсирует между берегами пролива по короткой морской линии. Паром «Мария» также перешел на работу по узкому участку, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

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