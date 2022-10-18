На Керченской переправе перевели работу всех паромов на короткую линию
Общество
18.10.2022 16:53
На южной стороне Керченского пролива 18 октября установилась благоприятная погода. Это позволило снова перевести автомобильно-железнодорожные паромы «Мария» и «Лаврентий» на короткую линию переправы.
Короткая линия соединяет терминал керченского порта и портом Кавказ в самом узком участке пролива.
Паром «Лаврентий» с утра доставил партию автомобилей и пассажиров из «дальнего» крымского терминала «Рыбный порт» в порт Кавказ. В настоящее время он курсирует между берегами пролива по короткой морской линии. Паром «Мария» также перешел на работу по узкому участку, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
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