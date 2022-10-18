Через Керченскую переправу перевезли свыше 14,5 тыс. пассажиров и более 5 тыс. машин
С ночи на 9 октября до 7:00 18 октября Керченской паромной переправой воспользовались в общей сложности 14 тыс. 517 пассажиров и 5тыс. 116 автомобилей, преимущественно большегрузов и среднетоннажных.
Привлеченные пассажирские суда выполнили девять рейсов. Четыре парома, работающие на линии, выполнили 132 круговых рейса.
В настоящее время погода благоприятна для судоходства в этом районе. По данным автоматической метеостанции в Керчи, средняя скорость северо-восточного ветра составляет 6,3 м/сек с порывами до 8,7 м/сек.
По Росгидромета, до 21:00 18 октября в районе Керчи и южном устье Керченского пролива ожидается северо-восточный ветер 6-11 м/сек. Осадки не прогнозируются, видимость хорошая. Высота волн составит 20-70 см. Температура воздуха днем от +15°С до +17°С, температура морской воды от +14°С до +15°С, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
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