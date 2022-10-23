На Керченской переправе начал работать шестой паром
Общество
23.10.2022 12:25
С 23 октября на переправу вышел железнодорожный паром «Конро Трейдер». В свой первый рейс он перевез 32 железнодорожных вагона из керченского терминала Рыбный порт в порт Кавказ.
По данным на 7:00 23 октября, всего с начала работы Керченской паромной переправы в обе стороны перевезли 18 тыс. 430 пассажиров и 8 тыс. 284 автомобиля — в основном это среднетоннажные и большегрузные грузовики.
Всего с 9 октября шесть паромов выполнили 230 рейсов через Керченский пролив, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.
Читайте также: очередь из фур на Керченскую переправу сократилась до 916 грузовиков.
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