На Керченской переправе начал работать шестой паром

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С 23 октября на переправу вышел железнодорожный паром «Конро Трейдер». В свой первый рейс он перевез 32 железнодорожных вагона из керченского терминала Рыбный порт в порт Кавказ.

По данным на 7:00 23 октября, всего с начала работы Керченской паромной переправы в обе стороны перевезли 18 тыс. 430 пассажиров и 8 тыс. 284 автомобиля — в основном это среднетоннажные и большегрузные грузовики.

Всего с 9 октября шесть паромов выполнили 230 рейсов через Керченский пролив, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.

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