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На Керченской переправе начал работать шестой паром

Общество
23.10.2022 12:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kerchenskoj-pereprave-nachal-rabotat-shestoj-parom
На Керченской переправе начал работать шестой паром
Фото tonkosti.ru

С 23 октября на переправу вышел железнодорожный паром «Конро Трейдер». В свой первый рейс он перевез 32 железнодорожных вагона из керченского терминала Рыбный порт в порт Кавказ.

По данным на 7:00 23 октября, всего с начала работы Керченской паромной переправы в обе стороны перевезли 18 тыс. 430 пассажиров и 8 тыс. 284 автомобиля — в основном это среднетоннажные и большегрузные грузовики.

Всего с 9 октября шесть паромов выполнили 230 рейсов через Керченский пролив, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.

Читайте также: очередь из фур на Керченскую переправу сократилась до 916 грузовиков.

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