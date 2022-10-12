На Керченской паромной переправе временно ограничили перевозку металлоизделий и кориандра
Экономика
12.10.2022 11:29
Об этом 12 октября сообщили в министерстве транспорта Крыма. С чем связано введение ограничений на паромные грузоперевозки некоторой продукции, не уточняется.
Сейчас через паромную переправу, связывающую Краснодарский край с Крымом, временно запрещено провозить следующие грузы:
- крупногабаритные металлические изделия;
- металлолом;
- томатную пасту в бочках;
- кориандр в мешках.
«Данные грузы с материковой части РФ в Крым и обратно нужно перевозить по альтернативному сухопутному маршруту через города Таганрог — Мариуполь — Мелитополь», — говорится в сообщении минтранса Крыма.
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