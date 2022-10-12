Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

На Керченской паромной переправе временно ограничили перевозку металлоизделий и кориандра

Экономика
12.10.2022 11:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kerchenskoj-paromnoj-pereprave-vremenno-ogranichili-perevozku-metalloizdelij-i-koriandra
На Керченской паромной переправе временно ограничили перевозку металлоизделий и кориандра
Фото tonkosti.ru

Об этом 12 октября сообщили в министерстве транспорта Крыма. С чем связано введение ограничений на паромные грузоперевозки некоторой продукции, не уточняется.

Сейчас через паромную переправу, связывающую Краснодарский край с Крымом, временно запрещено провозить следующие грузы:

  • крупногабаритные металлические изделия;
  • металлолом;
  • томатную пасту в бочках;
  • кориандр в мешках.

«Данные грузы с материковой части РФ в Крым и обратно нужно перевозить по альтернативному сухопутному маршруту через города Таганрог — Мариуполь — Мелитополь», — говорится в сообщении минтранса Крыма.

Читайте также: на Кубани очереди на Керченскую паромную переправу ждут более 900 грузовиков.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
  2. На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. ФСБ пресекла теракт на транспортном терминале в Брянске
  5. Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях