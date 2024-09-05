На картах детально оцифровали 2 тыс. км улиц Краснодара, Сочи и Ростова-на-Дону

Детализированную карту разработали для навигации по крупным городам юга России.

Дороги на обновленной карте отображаются с парковочными местами, разметкой по полосам и островками безопасности. Предполагается, что это поможет автопутешественникам ориентироваться в незнакомых городах.

Теперь на дорогах и магистралях в приложении будет отображаться более 140 видов разметки. Кроме того, карты будут показывать рекомендуемую траекторию движения с учетом полос. Всего детальными сделали более 2 тыс. км дорог Краснодара, Сочи и Ростова-на-Дону.

Подробные карты сделали при помощи технологии репроецирования панорам. Такой инструмент накладывает на спутниковые снимки панорамы с учетом перспективы. Благодаря этому пользователи видят актуальные изображения дорог, а процесс детализации карты становится автоматизированным, сообщает пресс-служба компании «Яндекс».

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