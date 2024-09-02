Десятки действующих дорожных камер с 1 сентября отключат в РФ

Новые требования к системе фотовидеофиксации нарушений ПДД вступили в силу 1 сентября.

Поправки к закону об автодорогах (ФЗ-197), запустившие реформу всей системы фотовидеофиксации нарушений ПДД в России, вступили в силу 1 сентября. Согласно новым правилам, расстояние между фиксирующими скорость стационарными комплексами должно быть не менее 1-5 км, при этом зона контроля будет начинаться не ранее чем через 150-300 м после знака. Вся информация с дорожных камер будет передаваться непосредственно в информационную систему МВД «Паутина» в неизменном виде без какой-либо промежуточной обработки и хранения.

В результате в регионах начался масштабный процесс перенастройки автоматических комплексов. По предварительным данным, в некоторых регионах из эксплуатации выведут до 25% всех дорожных камер. Часть камер вернут на дорогу, но после переподключения. Стоимость переподключения одного комплекса может достигать 500 тыс. рублей.

Согласовывать установку камер по новым правилам необходимо будет с МВД, ведомство уже направило в регионы рекомендации по применению закона. Речь идет прежде всего об установке камер на особо аварийных участках, на перекрестках, выделенных полосах, пешеходных переходах, в местах дорожного ремонта, запрета остановки и стоянки, пунктах весогабаритного контроля.

Автовладельцы как и прежде имеют право обратиться в прокуратуру для проверки камеры на соответствие законодательству и в ГИБДД для обжалования штрафа с камеры, пишет «Коммерсантъ».

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