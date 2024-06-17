От сборки до установки: как создают видеокамеры для системы «Безопасный город»

С начала 2024 года в Краснодарском крае зафиксировали на камеры видеонаблюдения более 13 тыс. происшествий. Все благодаря системе «Безопасный город».

С ее помощью теперь можно распознавать лица по фото и видео, а также транспортные средства по типу кузова, модели и марке. На производстве таких видеокамер побывала специальный корреспондент «Кубань 24» Яна Анненкова.

Один из сотрудников компании — Николай Трепалин. Он трудится там инженером.

«У меня широкий спектр, я много чем занимаюсь: разработкой, тестированием камер, отладкой, ремонтом. То есть всем, что связано с начинкой камеры», — рассказывает младший инженер-электронщик Николай Трепалин.

Устранение ошибок в работе видеокамер тоже занимается Николай. И это довольно кропотливая работа, занимает немало времени. Да и процесс создания видеокамер — не быстрый и проходит в несколько этапов.

«Для того, чтобы камеры поступили на производство, сначала инженеры разрабатывают модель на компьютере. Затем собирают прототип, тестируют его на надежность, герметичность и погодные условия. Если ошибок не найдено, то выпускают большую партию в свет», — объясняет корреспондент.

Все эти процессы происходят в отделе инженерных разработок. Каждая такая камера может выдержать температуру от -40 °С до +50 °С. При правильном использовании она может прослужить больше 20 лет. К слову, все комплектующие для техники — отечественные.

«Вот эта разработка электронных модулей полностью наша. Все программное обеспечение, которое крутится внутри, — оно тоже полностью наше. Это вторая отличительная особенность, чем мы занимаемся», — делится заместитель директора ГКУ Краснодарского края «Безопасный город» Игорь Волянский.

В этом году завершился первый этап строительства системы видеонаблюдения «Безопасный город». Краевая платформа уже работает в Сочи и Краснодаре. Второй этап предполагает модернизацию системы еще в восьми кубанских городах.

За камерами по всему краю наблюдают более 300 человек. Чтобы облегчить их работу, производители поставят на службу искусственный интеллект. А основным отличием от старой системы является возможность отслеживать изображение со всех камер в одной точке.

«Камеры, которые мы сейчас тестируем, будем покупать в количестве 3 тыс. единиц. Сейчас на территории нашего региона работают уже 12 тыс. 500 видеокамер. Только с начала года ими зафиксировано больше 13 тыс. нарушений общественного порядка, общественной безопасности и дорожно-транспортных происшествий», — сообщает министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков.

Работу над системой «Безопасный город» полностью планируют завершить в крае в течение трех лет.