На капремонт спортивного центра в Мостовском районе выделили 18 млн рублей

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов провел совещание по развитию отрасли спорта в муниципалитете. В нем приняли участие глава Мостовского района Сергей Ласунов и замминистра спорта Кубани Вячеслав Никитин.

Власов подчеркнул, что более 60% жителей Мостовского района систематически занимаются физкультурой. Развивают 11 видов спорта, работают два спортивных учреждения.

«Стартовал капремонт Центра физической культуры, спорта и туризма. На что из регионального бюджета выделили более 18 млн рублей», – отметил Александр Власов.

В рамках капитального ремонта в здании Центра заменят кровлю и выполнят отделочные работы внутри.

Кроме того, местные власти подготовили проект на строительство спортивного комплекса в станице Ярославской. Подрядчика определят в ближайшее время. Завершить строительство объекта планируют к концу 2025 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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