На капремонт молодежного центра в Краснодаре выделили около 70 млн рублей

На Кубани в скором времени появятся два молодежных центра ― Краснодаре и Новороссийске благодаря тому, что Краснодарский край стал победителем Всероссийского конкурса «Регион для молодых». В городе-герое центр находится на улице Малоземельской, здание не реставрировалось с года постройки ― 1987 года. Здесь только готовится капитальный ремонт по современному проекту.

В молодежном центре в Краснодаре уже начали ремонт.

«В ближайшее время центр молодежи будет выглядеть внутри именно так: появится больше зон для работы и досуга, огромное пространство для креатива. Сейчас многие локации только создаются, но двери центра все равно открыты для желающих провести время с пользой», ― сообщает корреспондент Ангелина Доценко.

Для руководителя центра Сергея Покатилова это не просто место работы, но целый образ жизни. В новом Доме молодежи знает каждый угол.

«Во втором, большом атриуме будет располагаться коворкинг-центр, в котором ребята смогут встречаться, пообщаться, найти какие-то точки соприкосновения, совместные проекты обсудить, поработать. Здесь будет буфет, модульная библиотека, книжный магазин», ― рассказывает руководитель молодежного центра развития личности краевого министерства образования науки и молодежной политики Сергей Покатилов.

Пространство будет в лофт-стиле, но дух 1970-х, идеи и смыслы, которые закладывались при строительстве, ― останутся, в том числе ставшие уже историческим наследием мозаичные фрески.

Простор не только в помещении, но и в творчестве. На площадке проводят мастер-классы, выставки, есть пространство для спортивных тренировок и студия анимации. Ее ученики создали мультипликацию специально для Дома молодежи.

Выбрать локацию под свое мероприятие может каждый и совершенно бесплатно, главное отправить заявку заранее, на начало осени уже все забронировано. Поток желающих принять участие в творческих и спортивных событиях большой ― от 50 до 300 человек.

«Когда мы задействуем все пространство вместе с улицей, то тут вмещается около 1 тыс. человек на больших фестивалях», ― говорит Покатилов.

Для таких масштабных событий необходимо и правильно организованное пространство, в котором молодые люди смогут чувствовать себя комфортно. Чтобы создать такие условия на капремонт выделили из регионального и федерального бюджета около 70 млн рублей.

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