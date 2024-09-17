На капремонт пищеблоков школ Кубани в 2024 году выделили почти 500 млн рублей

Об этом рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова на региональном совещании с заместителями глав муниципальных округов. Она уточнила, что в этом году в регионе уже привели в порядок 20 пищеблоков, своей очереди на ремонт ждут еще 24 школьных столовых.

На совещании обсудили организацию школьного питания и для детей из многодетных семей.

«Никакого разделения быть не должно. Дети из многодетных семей получают такое же питание, как и дети, за которых родители платят. Коллеги, никак иначе быть не должно. Это табу, и я прошу его не нарушать», — сказала Минькова.

Также вице-губернатор отметила, что учащимся нужно выделять достаточно времени на перерыв, чтобы они смогли поесть без спешки.

Анна Минькова добавила, что школьное меню должно быть максимально открытым: родители должны видеть на сайте школы, чем питается их ребенок. И не менее важно обеспечить работу Горячих линий.

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