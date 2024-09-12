Как в новом учебном году в школах Кубани организовали горячее питание для детей?

В этом году в Краснодарском крае отремонтировали порядка 30 школьных пищеблоков и построили несколько новых.

В них установили современное оборудование, которое позволяет готовить полезное горячее питание. Это стало возможным благодаря специальной краевой программе, на реализацию которой направили более 250 млн рублей.

Так, в школе № 3 Выселковского района появился новый пищеблок, где готовят горячие обеды для детей сразу двух учебных заведений муниципалитета. Теперь ученики получают бесплатное питание, и вкусное, и полезное.

«Главная особенность пищеблока — пароконвектомат. Передовое устройство устанавливается в ресторанах и есть далеко не во всех школьных столовых. Оно позволяет готовить еду на пару, благодаря чему в ней сохраняются все полезные свойства», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Майкл Шнырев.

Приготовленные на новом оборудовании обеды оценили дети. Любимые блюда школьников — котлеты с пюре и бефстроганов с макаронами.

— Очень вкусно. Больше всего нравится мясо, которое хорошо прожаренное. Так еще и макароны, которые отлично дополняют.

Отремонтировали и столовую. В разработке дизайна принимали участие родители и сами ученики — они просили создать «вкусную» столовую, которая повысит аппетит, рассказал директор школы.

«Из районного бюджета было выделено около 3 млн для оснащения обеденного зала. Вот такая прекрасная яркая столовая у нас получилась», — уточняет директор школы № 3 станицы Березанской Александр Андреев.

А в школе № 20 поселка Агроном в Динском районе раньше вообще не было пищеблока. Дети питались в маленьком помещении в несколько потоков — в учебное заведение привозили готовую еду. Теперь новое здание площадью более 1 тыс. кв. м позволяет накормить 225 школьников за раз.

«Наконец-то в конце 2023 года завершилось строительство нового пищеблока, и уже с января 2024-го дети начали получать питание в новом здании — большом, светлом и уютном», — делится директор школы № 20 Динского района Евгения Соломка.

— Очень вкусно. Я люблю эту столовую. Раньше я училась в другой школе, а здесь еда намного вкуснее. — Еда очень вкусная. Всем нравится, все улыбаются после столовой. — Очень люблю еду, которую тут готовят.

Пищеблок разделен на три цеха: холодный, горячий и хлебопекарный. Каждый из них оборудован по последнему слову техники.

«У нас есть оборудование: комбайны, посудомоечные машины, картофелечистки. В общем, есть все, что нужно для работы», — рассказывает повар Ольга Абакумова.

Все, что нужно для школьников, теперь есть и в школах Сочи: с нового учебного года на курорте все классы получают горячее питание. Раньше его готовили только для учеников 1-4 классов.

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