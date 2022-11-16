На Камчатке будут судить жителя Краснодарского края, который забил друга камнем

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Убийство произошло в Петропавловске-Камчатском на улице Савченко.

По данным следствия, 22 мая ранее судимый за разбой 26-летний житель Кубани нанес руками и ногами, а также найденным на месте камнем множественные удары по голове и телу 35-летнего знакомого. В момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Происходящее заметил с балкона случайный свидетель. Мужчина выбежал из дома, разнял драку и вызвал полицию. Пострадавшего госпитализировали, но спасти его не удалось. Мужчина скончался в конце сентября.

На подозреваемого завели уголовное дело. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что причиной стали оскорбления, которые погибший высказал в адрес его отца. А также, по его словам, неуважительное отношение к девушке, с которой они накануне познакомились в баре. В настоящее время уголовное дело передали в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

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