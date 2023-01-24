На инженерную защиту ж/д участка Туапсе — Адлер направят 1,5 млрд рублей

В текущем году в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа запланирован ремонт 169,2 км железнодорожных путей.

Стоимость работ оценивается в 5,1 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», основной объем работ запланирован на пассажирском направлении Москва — Адлер и грузовых поездопотоках к портам Азово-Черноморского бассейна.

Отмечается, что на инженерную защиту железнодорожного участка Туапсе — Адлер, расположенного в сложных природных условиях, утверждено финансирование в размере 1,5 млрд рублей, пишет «РБК Краснодар».

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