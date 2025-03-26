На грязный водоем и запах несколько лет жалуются жители станицы Ленинградской

Четыре года местные жители обращаются в различные инстанции, которые занимаются охраной окружающей среды. Но найти причину загрязнения не получилось.

Балка несет едкий запах в дома жителей Ленинградской. После их жалоб еще в 2023 году взяли воду на анализ и тогда действительно обнаружили превышение загрязняющих веществ.

«Анализы показывают, что этот водный объект испытывает заметое антропогенное воздействие. При этом в целом загрязнение водоема имеет как органическую, так и сугубо химическую природу», — отметил эколог Алексей Вакуленко.

Местная жительница Галина Соколенко пишет жалобы в различные инстанции, но ей отвечают, что источника загрязнения не выявлено. Выше по течению работают сразу несколько промышленных предприятий, никто из них ответственность за загрязнение природы на себя не берет. По словам женщины, неделю назад она видела слив трубы, скрытой в зарослях.

«Вода была и не прозрачной, но и не сказать, что мутной. Скорее всего, отсюда и запах», — рассказала жительница станицы Ленинградской Галина Соколенко.

В администрации округа о проблеме загрязненного водоема и неприятного запаха знают, не раз осматривали местность.

«Сейчас ведем работу по текущему ремонту КНС и параллельно обследуем берег балки для выявления каких-либо других несанкционированных сбросов», — отметила начальник управления ТЭК и ЖКХ администрации Ленинградского округа Карина Антоненко.

Параллельно с властями округа, которые проводят ревизию, повторные проверки после запросов телеканала «Кубань 24» организуют профильные ведомства и правоохранительные органы.

«В настоящее время с целью установления возможных новых сбросов прокуратурой района организована проверка с участием специалистов», — сказала и. о. старшего помощника прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Анастасия Зарицкая.

Разбирательство инициировано и специалистами министерства природных ресурсов Краснодарского края.

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