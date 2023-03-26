На границе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 4,2
Происшествия
26.03.2023 11:02
Сейсмологи зафиксировали подземный толчок 26 марта в 6:07 по московскому времени.
По данным Европейского сейсмоцентра, землетрясение произошло на удалении 52 км от Невинномысска и 24 км от поселка Северное в Александровском районе Ставропольского края.
Эпицентр залегал на глубине 10 км. Магнитуда землетрясения составила 4,2.
Информация о произошедшем уточняется.
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