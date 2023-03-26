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На границе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 4,2

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-granitse-krasnodarskogo-kraya-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoj-4-2
На границе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 4,2
Фото emsc-csem.org

Сейсмологи зафиксировали подземный толчок 26 марта в 6:07 по московскому времени.

По данным Европейского сейсмоцентра, землетрясение произошло на удалении 52 км от Невинномысска и 24 км от поселка Северное в Александровском районе Ставропольского края.

Эпицентр залегал на глубине 10 км. Магнитуда землетрясения составила 4,2.

Информация о произошедшем уточняется.

Читайте также: в Сочи вечером 23 марта произошло землетрясение магнитудой 3,4.

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