На границе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 4,2

Сейсмологи зафиксировали подземный толчок 26 марта в 6:07 по московскому времени.

По данным Европейского сейсмоцентра, землетрясение произошло на удалении 52 км от Невинномысска и 24 км от поселка Северное в Александровском районе Ставропольского края.

Эпицентр залегал на глубине 10 км. Магнитуда землетрясения составила 4,2.

Информация о произошедшем уточняется.

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