На «Госуслугах» запустили новый сервис для туристического бизнеса
Сервис от Минцифры и Ростуризма позволит владельцам туробъектов попасть в реестр туристской индустрии.
Для объектов, запущенных после 1 января 2022 года, появится возможность оформить нулевую ставку НДС после вступления в реестр.
В перечень объектов, которым доступна данная льгота, входят гостиницы, кемпинги, санатории, горнолыжные трассы и комплексы, аквапарки и прочее.
Чтобы подать заявление, нужно выбрать услугу «Внесение сведений о туристском объекте в реестр объектов туристской индустрии», внести полные данные организации, приложить скан документов, подписать и отправить заявление.
«В течение 5 рабочих дней заявитель получит в личном кабинете решение о включении туробъекта в реестр. После этого можно будет обращаться в налоговую», — сообщает Минцифры РФ в Telegram.
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