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На «Госуслугах» запустили новый сервис для туристического бизнеса

Экономика
14.10.2022 15:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-gosuslugah-zapustili-novyj-servis-dlya-turisticheskogo-biznesa
На «Госуслугах» запустили новый сервис для туристического бизнеса
Фото пресс-службы администрации Сочи

Сервис от Минцифры и Ростуризма позволит владельцам туробъектов попасть в реестр туристской индустрии.

Для объектов, запущенных после 1 января 2022 года, появится возможность оформить нулевую ставку НДС после вступления в реестр.

В перечень объектов, которым доступна данная льгота, входят гостиницы, кемпинги, санатории, горнолыжные трассы и комплексы, аквапарки и прочее.

Чтобы подать заявление, нужно выбрать услугу «Внесение сведений о туристском объекте в реестр объектов туристской индустрии», внести полные данные организации, приложить скан документов, подписать и отправить заявление.

«В течение 5 рабочих дней заявитель получит в личном кабинете решение о включении туробъекта в реестр. После этого можно будет обращаться в налоговую», — сообщает Минцифры РФ в Telegram.

Читайте также: на «Госуслугах» появился новый сервис временной регистрации иностранцев.

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