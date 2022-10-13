На «Госуслугах» появился новый сервис временной регистрации иностранцев
С помощью него владелец жилья может временно зарегистрировать у себя гражданина другой страны.
Для оформления на портале нужно выбрать сервис «Уведомления о прибытии и убытии иностранцев», подтвердить личные данные, указать адрес пребывания иностранного гражданина в РФ, его личные данные, реквизиты документов, подтверждающих легальность пребывания иностранца на территории РФ и даты пребывания. После этого необходимо загрузить копии документов и отправить заявление.
«Результат услуги придет в личный кабинет в течение одного рабочего дня», — сообщили в ведомстве.
Также владелец жилья по закону обязан в течение семи дней уведомить МВД о том, что у него остановился иностранец, иначе и владельцу, и гражданину другой страны грозит штраф. Кроме того, приезжего могут выдворить за пределы России, сообщается в Telegram-канале Минцифры.
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