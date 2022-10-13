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На «Госуслугах» появился новый сервис временной регистрации иностранцев

Общество
13.10.2022 17:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-gosuslugah-poyavilsya-novyj-servis-vremennoj-registratsii-inostrantsev
На «Госуслугах» появился новый сервис временной регистрации иностранцев
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С помощью него владелец жилья может временно зарегистрировать у себя гражданина другой страны.

Для оформления на портале нужно выбрать сервис «Уведомления о прибытии и убытии иностранцев», подтвердить личные данные, указать адрес пребывания иностранного гражданина в РФ, его личные данные, реквизиты документов, подтверждающих легальность пребывания иностранца на территории РФ и даты пребывания. После этого необходимо загрузить копии документов и отправить заявление.

«Результат услуги придет в личный кабинет в течение одного рабочего дня», — сообщили в ведомстве.

Также владелец жилья по закону обязан в течение семи дней уведомить МВД о том, что у него остановился иностранец, иначе и владельцу, и гражданину другой страны грозит штраф. Кроме того, приезжего могут выдворить за пределы России, сообщается в Telegram-канале Минцифры.

Читайте также: на «Госуслугах» теперь можно подать заявление на развод с помощью госключа.

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