На «Госуслугах» теперь можно подать заявление на развод с помощью госключа

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О новой возможности в сфере электронного получения государственных услуг 11 октября сообщили в Минцифры РФ.

По данным ведомства, для подписания госключом нужны загранпаспорт, выданный на 10 лет, и смартфон или планшет с функцией NFC. Для того, чтобы таким образом оформить развод, необходимо взаимное согласие, отсутствие несовершеннолетних детей, подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», СНИЛС и электронная почта супруга.

Инициатор развода должен заполнить свою часть заявления и направить на подтверждение супругу. Второй супруг подтверждает согласие на развод, заполняет свою часть заявления и переходит в приложение «Госключ», где подписывает заявление УКЭПом. После этого инициатор заявления получает уведомление и в приложении «Госключ» также подписывает заявление.

Затем инициатор развода выбирает отдел ЗАГС, дату, время и оплачивает пошлину. Второй супруг получает уведомление, тоже платит пошлину и отправляет заявление в выбранный ЗАГС.

В ведомстве добавили, что у семьи будет месяц, чтобы обдумать свое решение. Спустя этот срок хотя бы один из супругов должен прийти в ЗАГС и лично подтвердить желание развестись. Второй супруг может получить свой документ о разводе, выбрав услугу по получению первичного свидетельства. После этого его в бумажном виде можно получить в любом ЗАГСе или МФЦ, сообщает Минцифры РФ в Telegram.

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