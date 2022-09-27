На «Госуслугах» запустили форму для получения IT-специалистами отсрочки от мобилизации
Минцифры открыло на сайте «Госуслуги» сервис, где сотрудники ИТ и телеком-компаний могут подать заявление на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации.
Чтобы направить заявление, специалист должен заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП генерального директора, открыть форму на Госуслугах и проверить данные ФИО и паспорта, которые автоматически подтягиваются из личного кабинета. Ввести сведения о воинском учете (вид документа, его серию и номер, воинское звание и должность).
После этого надо указать информацию о высшем образовании, сведения о работе, описать трудовые обязанности, а также обосновать необходимость отсрочки. Затем к заявлению надо прикрепить форму-подтверждение с подписью руководителя организации и файл открепленной электронной подписи.
После обработки заявок Минцифры направит их в Генштаб. Решение о непривлечении к мобилизации примет Минобороны. Первые списки планируется отправить 29 сентября, говорится в Telegram-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Подробную инструкцию по заполнению формы и подаче заявления находится здесь.
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