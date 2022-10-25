На «Госуслугах» появился раздел, посвященный кибербезопасности
В новом разделе «Кибербезопасность — это просто!» пользователи могут узнать о безопасном поведении в интернете.
В разделе можно пройти тест на знание уловок интернет-мошенников, узнать, как обезопасить себя от взлома аккаунтов и телефонного мошенничества, а также скачать памятки по кибербезопасности.
«Соблюдение всего нескольких простых правил безопасного поведения в интернете позволит предотвратить большую часть атак на пользователей и существенно снизит объем финансового ущерба как для каждого отдельного гражданина, так и государства в целом», — сказал директор Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры РФ Владимир Бенгин.
Также запустили три спецпроекта, чтобы повысить кибеграмотность граждан. Сайт «КиберЗОЖ» посвящен простым правилам безопасности, его раздел «Сложные несложные пароли» — качественной защите аккаунтов.
Сайт «Кибербуллинг» предназначен для детей и подростков, которые столкнулись с травлей в интернете. Там собраны истории блогеров с похожими случаями.
Новый раздел на «Госуслугах» реализуется в рамках всероссийской программы кибергигиены по нацпроекту «Цифровая экономика», сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
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