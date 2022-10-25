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На «Госуслугах» появился раздел, посвященный кибербезопасности

Общество
25.10.2022 18:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-gosuslugah-poyavilsya-razdel-posvyashhennyj-kiberbezopasnosti
На «Госуслугах» появился раздел, посвященный кибербезопасности
Фото pixabay.com

В новом разделе «Кибербезопасность — это просто!» пользователи могут узнать о безопасном поведении в интернете.

В разделе можно пройти тест на знание уловок интернет-мошенников, узнать, как обезопасить себя от взлома аккаунтов и телефонного мошенничества, а также скачать памятки по кибербезопасности.

«Соблюдение всего нескольких простых правил безопасного поведения в интернете позволит предотвратить большую часть атак на пользователей и существенно снизит объем финансового ущерба как для каждого отдельного гражданина, так и государства в целом», — сказал директор Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры РФ Владимир Бенгин.

Также запустили три спецпроекта, чтобы повысить кибеграмотность граждан. Сайт «КиберЗОЖ» посвящен простым правилам безопасности, его раздел «Сложные несложные пароли» — качественной защите аккаунтов.

Сайт «Кибербуллинг» предназначен для детей и подростков, которые столкнулись с травлей в интернете. Там собраны истории блогеров с похожими случаями.

Новый раздел на «Госуслугах» реализуется в рамках всероссийской программы кибергигиены по нацпроекту «Цифровая экономика», сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Читайте также: на «Госуслугах» начался прием заявок от старшеклассников на курсы программирования.

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