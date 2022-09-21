Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На «Госуслугах» начался прием заявок от старшеклассников на курсы программирования

Общество
21.09.2022 18:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-gosuslugah-nachalsya-priem-zayavok-ot-starsheklassnikov-na-kursy-programmirovaniya
На «Госуслугах» начался прием заявок от старшеклассников на курсы программирования
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На «Госуслугах» запустили прием заявок на курсы программирования для учащихся 8-11 классов. Об этом сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Обучение проводится в рамках проекта «Код будущего».

«Правительство ведет работу по подготовке кадров для IT-отрасли, в том числе увеличивает финансирование и повышает качество обучения специалистов. В будущем они внесут свой вклад в достижение технологического суверенитета и экономической безопасности России. Эту работу, как и поручил глава государства, проводим начиная со школьной скамьи. Курсы по программированию для старшеклассников являются стимулом для ребят связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с ИТ-сферой. В этом году начать бесплатное обучение смогут свыше 100 тыс. школьников. А к 2030 году благодаря федпроекту «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» освоят языки программирования около 1,2 млн молодых людей», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Продолжительность курсов — два года. Обучение будет доступно как онлайн, так и офлайн. Наличие площадок для очного обучения можно посмотреть на странице проекта. Курсы помогут не только при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, но и в профориентации школьников.

Подать заявление на обучение может сам школьник, его родители или законные представители. Для подачи заявки необходимо выбрать форму обучения и курс нужного уровня подготовки. После проверки заявления придет ссылка на вступительное испытание. Его нужно пройти в течение 5 рабочих дней с момента получения, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», старшеклассников Краснодарского края приглашают на бесплатные курсы по программированию.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. В Щербиновском районе 9-летний ребенок расстрелял памятник героям войны
  3. В Краснодарском крае 21 сентября выявили 1 тыс. 705 случаев инфицирования COVID-19
  4. Сочи и Краснодар попали в топ-5 городов для жизни после выхода на пенсию
  5. Движение электричек между Краснодаром и Минводами ограничат на 8 дней
  6. В Адыгее заключенный организовал тюремный «общак» для помощи экстремистам
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях