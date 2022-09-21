На «Госуслугах» начался прием заявок от старшеклассников на курсы программирования

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На «Госуслугах» запустили прием заявок на курсы программирования для учащихся 8-11 классов. Об этом сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Обучение проводится в рамках проекта «Код будущего».

«Правительство ведет работу по подготовке кадров для IT-отрасли, в том числе увеличивает финансирование и повышает качество обучения специалистов. В будущем они внесут свой вклад в достижение технологического суверенитета и экономической безопасности России. Эту работу, как и поручил глава государства, проводим начиная со школьной скамьи. Курсы по программированию для старшеклассников являются стимулом для ребят связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с ИТ-сферой. В этом году начать бесплатное обучение смогут свыше 100 тыс. школьников. А к 2030 году благодаря федпроекту «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» освоят языки программирования около 1,2 млн молодых людей», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Продолжительность курсов — два года. Обучение будет доступно как онлайн, так и офлайн. Наличие площадок для очного обучения можно посмотреть на странице проекта. Курсы помогут не только при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, но и в профориентации школьников.

Подать заявление на обучение может сам школьник, его родители или законные представители. Для подачи заявки необходимо выбрать форму обучения и курс нужного уровня подготовки. После проверки заявления придет ссылка на вступительное испытание. Его нужно пройти в течение 5 рабочих дней с момента получения, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», старшеклассников Краснодарского края приглашают на бесплатные курсы по программированию.