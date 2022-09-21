Старшеклассников Краснодарского края приглашают на бесплатные курсы по программированию

Видео канала «Кубань 24»

Всего 100 тыс. старшеклассников из разных регионов России смогут бесплатно обучиться программированию. Прием заявок на двухлетнюю программу стартовал на портале «Госуслуги».

По проекту «Код будущего» будут вкладывать знания в головы учащихся 8–11 классов. Для них подготовили четыре учебных модуля продолжительностью около 150 часов.

Подать заявление на обучение может либо сам школьник, либо его родители или законные представители. Для этого должна быть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». По результатам проверки документа придет ссылка на вступительное испытание. Его необходимо пройти в течение пяти рабочих дней.

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