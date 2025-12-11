На «Госуслугах» появился новый сервис для беременных женщин и семей с детьми

Новую жизненную ситуацию «Планирование и рождение ребенка», с помощью которой можно оформить необходимые документы и выплаты, создали на «Госуслугах».

О сервисе, который будет полезен для беременных женщин и мам с новорожденными детьми, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Гражданам и бизнесу уже доступны такие сервисы, как «Многодетная семья», «Поступление в вуз», «Выход на пенсию», «Открытие ИТ-компании», и многие другие. А теперь новая жизненная ситуация — «Планирование и рождение ребенка» — запущена на портале «Госуслуг»», — пояснил Григоренко.

В новом разделе можно оформить свидетельство о рождении ребенка и его регистрацию по месту жительства. Автоматически новорожденному присвоят СНИЛС и номер полиса ОМС. Кроме того, можно оформить меры поддержки для семей с детьми и беременных женщин.

На странице жизненной ситуации есть цифровой навигатор, в котором собрали всю информацию о льготах. Также там можно напрямую подать заявление на оформление пособия, сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф».

Читайте также: в России в 2026 году введут налоговую выплату для семей с двумя и более детьми.

