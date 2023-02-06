На городских парковках Краснодара начали очищать номера машин от посторонних предметов

Очистку автономеров на муниципальных платных парковках краевой столицы начали в тестовом режиме по инициативе ООО «Городские парковки».

В дальнейшем планируется включать работу по очистке номеров в обязанности подрядчика при заключении нового контракта на содержание парковок.

В городском постановлении о порядке пользования платными парковками указано, что оператор парковки должен регистрировать транспортное средство. Соответственно, в рамках своих полномочий оператор может очистить номер от посторонних предметов, чтобы определить владельца машины.

В настоящее время в Краснодаре действуют порядка 240 платных муниципальных парковок. Суммарно на них более 9 тыс. парковочных мест.

Городская административная комиссия продолжает привлекать автовладельцев к ответственности за неоплату парковок. Нарушения выявляют при помощи мобильных комплексов фото- и видеофиксации, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Краснодара пригрозил коллегам последствиями за сокрытие номеров машин на парковках.