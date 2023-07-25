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На горных курортах Сочи вновь заработал единый прогулочный билет «Три курорта»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-gornyh-kurortah-sochi-vnov-zarabotal-edinyj-progulochnyj-bilet-tri-kurorta
На горных курортах Сочи вновь заработал единый прогулочный билет «Три курорта»
Фото пресс-службы администрации Сочи

С 25 июля гости Сочи смогут воспользоваться единым прогулочным билетом, объединившим все курорты Красной Поляны.

Стоимость такого билета в 2,5 раза выгоднее, чем трех отдельных. Приобрести его за 2,5 тыс. рублей с 9:00 до 12:00 во всех кассах курорта «Красная Поляна» могут гости старше 15 лет.

«Вас ждут прогулки по хребту Аибга, которые славятся своими видами, захватывающими дух. На высоте более 2000 метров над уровнем моря вы сможете увидеть панораму Главного Кавказского хребта, вершины Ачишхо, Аишхо и Псеашхо», — сообщает пресс-служба курорта «Красная Поляна».

Единый прогулочный билет будет действовать до 31 октября. Все услуги по билетам необходимо использовать в течение дня. Подробную информацию можно узнать на сайте курорта.

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