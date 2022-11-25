На горнолыжных курортах Сочи места раскуплены на 40%

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Россияне сейчас бронируют номера отелей на горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» для отдыха на Новый год.

По словам заместителя гендиректора по маркетингу и продажам курорта «Роза Хутор» Рушана Сабирова, в декабре темпы бронирования соответствуют показателям прошлого года. В январе-феврале загрузка отелей «Роза Хутор» превышает уже 40%. На курорте ожидают, что места размещения будут загружены не ниже сезона прошлого года. Эксперт отметил, что в этом сезоне сократилось окно бронирования. Старт зимнего сезона на «Роза Хутор» запланирован на 23 декабря.

Директор по стратегическому развитию курорта «Красная Поляна» Ольга Филипенкова отметила, что загрузка отелей на Новый год составила более 65%. В самых популярных отелях курорта — Rixos и Marriott забронировано уже 90% номеров. По словам эксперта, средний чек на 6 дней, 5 ночей стартует от 65 тыс. рублей на человека, в апартаментах – 47 тыс. По ски-пассам пока идет раннее бронирование до конца ноября со скидкой 20%. Дата старта зимнего сезона на «Красной Поляне» пока не сообщается. Все зависит от погоды и количества снега, сообщает РИА «Новости».

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