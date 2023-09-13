На горнолыжном курорте Сочи из-за грозы приостановили работу канатных дорог

Работу канатных дорог приостановили 13 сентября около 13:20 на горнолыжном курорте «Красная Поляна».

«К-4 и К-5 временно закрыты в связи с приближением грозового фронта», — говорится в Telegram-канале курорта.

Кроме того, из-за приближающейся грозы временно закрыли качели на пике и тюбинг, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в период с 8:00 –10:00 и до конца суток 13 сентября на участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей над Черным морем.