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На горнолыжном курорте Сочи из-за грозы приостановили работу канатных дорог

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-gornolyzhnom-kurorte-sochi-iz-za-grozy-priostanovili-rabotu-kanatnyh-dorog
На горнолыжном курорте Сочи из-за грозы приостановили работу канатных дорог
Фото t.me/urpso_mchs

Работу канатных дорог приостановили 13 сентября около 13:20 на горнолыжном курорте «Красная Поляна».

«К-4 и К-5 временно закрыты в связи с приближением грозового фронта», — говорится в Telegram-канале курорта.

Кроме того, из-за приближающейся грозы временно закрыли качели на пике и тюбинг, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в период с 8:00 –10:00 и до конца суток 13 сентября на участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей над Черным морем.

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