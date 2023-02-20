На горнолыжном курорте «Красная Поляна» открыли трассы для катания

Для безопасности отдыхающих 19 февраля на курорте «Красная Поляна» из-за лавиноопасности перекрыли все трассы.

С 9:00 20 февраля будут открыты три трассы. Еще по восьми примут решение после дополнительного обследования.

На курорте «Газпром» для катания открыты трассы «Лауры». Трассы на «Альпике» закрыты на дневное катание из-за лавиноопасности. Для туристов доступен лыжно-биатлонный стадион «Лаура» для катания на беговых лыжах.

На «Розе Хутор» открыли катание от отметки 1 тыс. 350 м. Высота сугробов на верхних точках превышает 3,6 м, за ночь выпало от 20 до 40 см свежего снега.

На «Роза Стадион» на высоте 940 м выпало 20 см снега, высота сугробов — 172 см. В горной олимпийской деревне на высоте 1,1 тыс. м высота сугробов составляет 213 см, за ночь выпало 25 см.

На высоте более 1,6 тыс. м сугробы составляют 330 см, за ночь выпало 40 см. На высоте более 2,3 тыс. м выпало 35 см снега, высота сугробов — 363 см, сообщает пресс-служба курорта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 19 февраля доступ на трассы ограничили в связи с усилением снега и повышенной опасностью схода лавин. На курорте «Роза Хутор» открыли катание только от отметки 1 тыс. 350 м. Курорт «Газпром» открыл несколько трасс с предупреждением о возможном закрытии из-за лавиноопасности.