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На горнолыжном курорте «Газпром» 30 декабря откроется зимний сезон

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-gornolyzhnom-kurorte-gazprom-30-dekabrya-otkroetsya-zimnij-sezon
На горнолыжном курорте «Газпром» 30 декабря откроется зимний сезон
Фото ПАО «Газпром»

Выпавший снег позволил курорту открыть трассы на Альпике и на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура». С 30 декабря там смогут начать кататься на лыжах и сноуборде все желающие.

По словам специалистов, в этом году зима бьет температурные рекорды. Долгое время температура не опускалась ниже -3 градусов, которые необходимы для начала оснежения склонов.

«С 28-29 декабря температура наконец-то понизилась, что позволило включить пушки и снежные ружья и подготовить трассы на Альпике с отметки 2256 до 1900 метров над уровнем моря», — сообщил начальника отдела по эксплуатации горнолыжных склонов и систем искусственного снегообразования курорта Александр Степаненко.

На Альпике также откроется детский склон и высокогорная детская школа, сообщает пресс-служба горно-туристического центра ПАО «Газпром».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», открыть часть горнолыжных трасс на «Розе Хутор» планировали 24 декабря, но перенесли на 31 декабря. На курорте «Красная Поляна» горнолыжный сезон открыли 23 декабря.

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