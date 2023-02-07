На горнолыжном экокурорте «Лагонаки» к 2025 году построят 6 канатных дорог

Об этом 7 февраля сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

По его словам, в республике приступили к реализации якорного проекта — созданию горнолыжного экокурорта «Лагонаки».

«У нас есть поддержка Президента России, Правительства РФ. Сейчас в рамках нового отраслевого нацпроекта мы работаем над созданием основы для будущего курорта — строим обеспечивающую инфраструктуру. Это позволит инвестору уже на первом этапе, к концу 2025 года, построить 6 канатных дорог, около 640 единиц номерного фонда», — написал Мурат Кумпилов в Telegram-канале.

Глава республики подчеркнул, что реализация проекта окажет существенное влияние на развитие туристической отрасли и на экономику Адыгеи, позволит создать тысячи новых рабочих мест.

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