На голову девушки Матвея Сафонова едва не упал «блин» в спортзале

Это произошло накануне в одном из спортивных залов Краснодара. О неприятной ситуации Марина Кондратюк рассказала в соцсетях.

Девушка вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова опубликовала в соцсетях видео, на котором видно, как при выполнении упражнения на скамье рядом с ее головой упал «блин» со штанги проходившего мимо мужчины.

«Во-первых, спорт убивает. Во-вторых, мужик даже не извинился. В-третьих, извините, конечно, но мы с тренером очень удивились», — написала Кондратюк в соцсетях.

По ее словам, мужчина, который чуть не уронил на ее голову «блин» со штанги, сказал, что не знает, как это все работает.

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