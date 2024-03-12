На голосование по благоустройству в Краснодаре вынесли 9 территорий

Жители краевой столицы с 15 по 17 марта смогут проголосовать за объекты, которые будут благоустраивать в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2025 году.

В этом году на голосование для краснодарцев вынесли девять общественных территорий: парк Святоникольский, скверы: Пограничников, Тургеневский, Казачьей славы, им. Захария Чепеги, им. Валерия Самойленко, бульвары Шаляпинский и им. Кирилла Россинкого, а также территория на Платановом бульваре, 6, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Узнать адреса пунктов голосования за общественные территории можно по ссылке.

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