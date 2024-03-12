Кондратьев: обновленные общественные территории меняют облик городов и станиц

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 12 марта провел выездное совещание в Геленджике по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». На Кубани его реализуют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Участие в мероприятии приняли вице-губернатор Андрей Прошунин, председатель ЗСК Юрий Бурлачко и мэр Геленджика Алексей Богодистов. Участники заседания обсудили благоустройство зеленых зон и общественных территорий в Краснодарском крае в текущем году.

Глава региона отметил, что работы по благоустройству парков, скверов, набережных и зон отдыха качественно меняют жизнь людей.

«Они меняют облик наших городов и станиц, делают их экономически привлекательнее», — сказал Кондратьев.

Губернатор уточнил, что с 2019 года на Кубани привели в порядок 1,3 тыс. общественных пространств. Сейчас в работе более 100 территорий.

Прошунин доложил о благоустройстве общественных территорий в крае в 2024 году. Муниципальные контракты заключили на 57 территорий из 104.

Кондратьев напомнил, что основные работы по благоустройству территорий нужно завершить к 1 сентября, а озеленение — до 15 ноября. Глава региона также напомнил, что 15 марта на Кубани стартует голосование по выбору территорий, которые приведут в порядок в следующем году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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