В Геленджике открыли парк «Молодежный»

Новую зеленую зону по поручению президента России Владимира Путина благоустроили на Тонком мысу в районе улицы Десантной.

В торжественном церемонии открытия парка «Молодежный» приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, его заместитель Андрей Прошунин и мэр Геленджика Алексей Богодистов.

«Появление большого красивого парка стало знаковым событием для Геленджика. Всего за один год на месте пустыря площадью 11 га построили современное пространство», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что при благоустройстве территории архитекторы не только сохранили реликтовые растения, но и высадили свыше 7 тыс. новых насаждений. Кондратьев выразил уверенность, что новый парк станет украшением для всего курорта.

Губернатор добавил, что парк «Молодежный» по содержанию должен полностью отвечать своему названию. Он должен стать местом для отдыха и активности местной молодежи.

В «Молодежном» парке вместе с прогулочными зонами создали два искусственных пруда, в которые выпустили стерлядь, карпов и сомов. На территории зеленой зоны уложили более 40 тыс. кв. метров газона и высадили кипарисы, оливы, липы, сосны, сакуры, кедры, магнолии, гинко билоба и тюльпановые деревья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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