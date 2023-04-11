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На газопроводе в Сочи произошла утечка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-gazoprovode-v-sochi-proizoshla-utechka
На газопроводе в Сочи произошла утечка
Фото t.me/chp_sochi

Видео с места инцидента на улице Учительской 11 апреля выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах видно, что над газовой трубой из-за утечки появился огонь.

«ЕДДС Сочи сообщают что газ перекрыт, организованы работы по устранению утечки», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре в многоэтажке на улице Ставропольской произошла утечка газа.

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