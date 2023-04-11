На газопроводе в Сочи произошла утечка
Происшествия
11.04.2023 18:02
Видео с места инцидента на улице Учительской 11 апреля выложили в соцсети очевидцы.
На кадрах видно, что над газовой трубой из-за утечки появился огонь.
«ЕДДС Сочи сообщают что газ перекрыт, организованы работы по устранению утечки», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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