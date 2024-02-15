На форуме в Краснодаре предложили всем волонтерам выдавать удостоверения

Форум студентов-волонтеров провел ректор Кубанского государственного университета Михаил Астапов.

Подобный документ необходим тем, кто не состоит в каких-либо добровольческих организациях, но регулярно помогает людям. Тогда с удостоверением можно будет претендовать на льготы.

«Как человек, который работает с молодежью, я поддерживаю эту инициативу: и как ректор вуза, и как доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина. Ну и я передам этот наказ в общественную приемную», — отметил Астапов.

Сегодня добровольцы получают дополнительные баллы на ЕГЭ, имеют государственную поддержку – компенсации на оплату обучения и медобследования. За последние 10 лет волонтерское движение на Кубани выросло в 6 раз.

«Волонтерство на Кубани имеет множество направлений. Кто-то называет 20, кто-то больше. Но это действительно целая большая армия, которая выполняет важную работу», — добавил Астапов.

Сейчас в Краснодарском крае работают волонтеры медицины, культуры, волонтеры Победы, действует акция взаимопомощи МЫВМЕСТЕ, которая помогает бойцам СВО. Всего на Кубани работает более 3 тыс. добровольческих организаций, сообщает пресс-служба КубГУ.

Читайте также: дом пенсионерки с синдромом Плюшкина привели в порядок волонтеры Новороссийска.