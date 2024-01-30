Дом пенсионерки с синдромом Плюшкина привели в порядок волонтеры Новороссийска
Общество
30.01.2024 12:27
Пенсионерка более 35 лет страдает паталогическим накопительством. Волонтеры помогли ей собрать все вещи и вынести из квартиры.
«Весь мусор плотно был утрамбован в каждой комнате, руками было тяжело работать, но большую часть работы мы проделали своими силами», — сообщает организация «Помоги пенсионеру» в Telegram.
В ближайшее время к волонтерам присоединится «Снежный десант» Краснодара, чтобы расчистить квартиру до конца.
Читайте также: пенсионерку с провалами в памяти вернули домой полицейские в Каневском районе.