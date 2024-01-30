Дом пенсионерки с синдромом Плюшкина привели в порядок волонтеры Новороссийска

Пенсионерка более 35 лет страдает паталогическим накопительством. Волонтеры помогли ей собрать все вещи и вынести из квартиры.

«Весь мусор плотно был утрамбован в каждой комнате, руками было тяжело работать, но большую часть работы мы проделали своими силами», — сообщает организация «Помоги пенсионеру» в Telegram.

В ближайшее время к волонтерам присоединится «Снежный десант» Краснодара, чтобы расчистить квартиру до конца.

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