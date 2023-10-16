На форуме по кибербезопасности в Сочи нейросеть создала этикетку для вина

В ходе международной конференции по информационной безопасности и ИТ-технологий Kuban CSC 2023, которая проходила на курорте Газпром Поляна в Сочи с 12 по 13 октября, специалисты при помощи нейросети сгенерировали этикетку для вина.

Участники мероприятия сделали запрос чат-боту с ассоциациями. На основе лексических значений слов «горы», «море», «казак», «технологический суверенитет с душой», «кибербез» и «киберказак» была сгенерирована уникальная этикетка для коллекции вина партнера конференции — винзавода Chateau Tamagne.

«Без партнеров конференции мероприятие не состоялось бы в таком формате и масштабе. Поэтому эпилогом нашей встречи стал такой необычный сюрприз для представителей компаний, помогающих нам развивать диалог в сфере кибербезопасности», — сказал руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Коллекцию вина, брендированную уникальной наклейкой, отправят партнерам конференции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конференция по информационной безопасности Kuban CSC проходит состоится уже в 4-й раз. В этом году ее посетили более 270 экспертов в области информационной безопасности. Мероприятие проводится по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке аппарата Совета Безопасности РФ. Организаторами являются администрация Краснодарского края при участии региональной Ассоциации цифрового развития и КубГТУ.